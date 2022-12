Le directeur sportif d’Al-Nassr s’exprime sur le dossier Cristiano Ronaldo

Directeur sportif du club saoudien d’Al-Nassr et ancien joueur international portugais de futsal, Marcelo Salazar, s’est exprimé quant au futur du dossier menant vers Cristiano Ronaldo. « Si Ronaldo apparaît dans mes idées ? Je ne dis pas oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu’à la fin de l’année. Comme vous pouvez le comprendre, c’est une négociation qui a une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures », a-t-il déclaré, tout en soulignant l’importance d’avoir un joueur tel que Cristiano Ronaldo dans son effectif.

La suite après cette publicité

À lire Mercato : l’Arabie Saoudite se frotte déjà les mains pour Cristiano Ronaldo

À cela, le Lusitanien en a profité pour piquer les détracteurs du championnat saoudien : « Critiquer ce qui est ignoré est très facile. Cela fait maintenant cinq ans que je suis ici et tous les joueurs à qui j’ai parlé sont très positivement surpris lorsqu’ils arrivent ici, surtout au niveau du championnat. C’est arrivé avec Luiz Gustavo, qui est un international brésilien et a déjà remporté la Ligue des champions avec le Bayern. C’est normal pour ceux qui ne connaissent pas. Quand David Ospina a déménagé ici, ils ont dit en Colombie que ce n’était pas la bonne décision, mais l’Arabie saoudite a beaucoup changé. Même vivre à Riyad avec des familles a été une agréable surprise pour les joueurs, avec les écoles et tout ce que nous avons ici. A cela on ajoute un haut niveau sportif. »