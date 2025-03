La femme de Dani Alves sort du silence après l’acquittement de son mari !

Condamné à quatre ans et demi de prison ferme pour viol, Dani Alves a finalement été acquitté en appel vendredi. Sa femme, la mannequin Joana Sanz, a crié victoire à sa manière en postant un message à ses détracteurs sur ses réseaux sociaux. «Ils m’ont montrée du doigt, insultée, menacée et persécutée pendant deux ans. Comme si j’étais sur le banc des accusés. Malgré tant de dégâts médiatiques et publics, je suis toujours debout, sans perdre un seul emploi, comme ils le souhaitaient tant, fidèle à mes convictions et défendant ce que je pense sans être empoisonnée par les autres», a notamment déclaré Joana Sanz.

La suite après cette publicité

Et de conclure : «je vous invite à arrêter de déverser votre haine sur des gens que vous ne connaissez pas du tout, à vous documenter et à vous éduquer, pour que vous n’ayez pas à vous mordre la langue, ce qui peut parfois vous empoisonner». Pour rappel, Alves a été acquitté alors les quatre magistrats de la Cour supérieure de justice de Catalogne ont estimé que la décision en première instance présentait «une série de manquements, d’imprécisions, d’incohérences et de contradictions sur les faits, l’évaluation juridique et ses conséquences».