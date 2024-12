Monaco blinde Soungoutou Magassa !

L’année dernière déjà, Soungoutou Magassa (21 ans) avait montré quelques belles promesses dans un rôle de défenseur central. Depuis le début de la saison, il monte clairement en puissance au sein du onze d’Adi Hutter au point d’en devenir un titulaire régulier ces dernières semaines. Replacé au milieu de terrain, où il a pu montrer ses qualités aux côtés de Denis Zakaria ou de Lamine Camara, le finaliste des Jeux Olympiques Paris 2024 avec l’Equipe de France enchaîne les bonnes performances avec le club du Rocher. Fort dans les duels offensifs et défensifs, ce pur produit du centre de formation de l’ASM (il y est arrivé à 14 ans) a tout du milieu défensif moderne et est doté d’une très bonne qualité de passe.

Intéressant face à Bologne en Ligue des Champions et contre Strasbourg, il avait même inscrit son premier but chez les professionnels face au Benfica la semaine dernière. Des performances qui commençaient clairement à faire parler de lui à l’étranger puisque plusieurs clubs s’intéressaient à lui ces dernières semaines. Ils n’auront pas le temps d’aller plus loin. Selon nos informations, Soungoutou Magassa va prolonger dans les prochaines heures son bail sur le Rocher jusqu’en juin 2029. Un joli coup du club de la Principauté et un nouveau signal qui tend à démontrer que Monaco, où Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir s’éclatent aussi cette saison, compte plus que jamais sur ses jeunes talents…