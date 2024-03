OL : Pierre Sage craint l’absence de pas mal de cadres à Lorient

L’OL a rechuté le week-end dernier, et plutôt lourdement puisqu’il a été défait à domicile par le RC Lens 3-0. Pour expliquer en partie cela, Alexandre Lacazette était absent et cela pourrait être encore le cas lors du déplacement à Lorient ce samedi. «Alexandre s’est entraîné à part, on est dans la même situation que la semaine dernière (où Sage se voulait positif quant à la présence de son capitaine, ndlr), mais je vais me montrer moins optimiste cette fois-ci.»

L’homme aux 12 buts en Ligue 1 n’est pas le seul titulaire incertain. Orel Mangala est «malade et souffrant» révèle le coach en conférence de presse, assurant au passage qu’«un point d’ici à samedi» permettra d’en savoir plus. Cela pourrait permettre à Corentin Tolisso de démarrer. Enfin, victime d’un coup sur le pied à l’entraînement durant la semaine, Nicolás Tagliafico devrait tout de même pouvoir tenir sa place au Moustoir.