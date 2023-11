Xavi a trouvé le remplaçant de Gavi, l’Allemagne se fait détruire

La cible du Barça pour remplacer Gavi

En Espagne, le FC Barcelone tremble pour le reste de sa saison car le club catalan accumule les blessures et celle à long terme de Gavi chamboule les choses ! Mais comme le placarde Sport ce matin, le club catalan est à «la recherche d’un autre Gavi. Xavi pousse le secrétaire technique du Barça à signer un milieu de terrain : Giovani Lo Celso est la priorité de l’entraîneur. Gavi a senti la chaleur de ses coéquipiers dans le vestiaire avant de passer sous le bistouri mardi prochain.» L’Argentin est en tous cas la cible principale pour cet hiver. Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Tottenham, l’arrivée sous forme de prêt pourrait aboutir. Mundo Deportivo rapporte qu’il y a d’autres solutions si Lo Celso ne vient pas. On parle de «casting de remplacement». «Le Barça évalue plusieurs profils pour combler le poste vacant de Gavi au cas où il déciderait de faire appel au mercato. Lo Celso, Fabian Ruiz et Soler feraient l’affaire, mais il y a d’autres noms.» Affaire à suivre mais le mercato hivernal du Barça risque d’être animé…

L’Allemagne n’y arrive toujours pas…

L’Allemagne s’est encore inclinée ! La Nationalmannschaft a cette fois perdu contre l’ennemi historique, l’Autriche (2-0). Après la défaite contre la Turquie il y a quelques jours, l’équipe de Julian Nagelsmann a récidivé et pour l’Abendzeitung de Munich, la sélection allemande a pris une «une gifle à Vienne. Lors du dernier match international de l’année, l’équipe de football allemande, une nouvelle fois très confuse, a concédé une défaite méritée contre l’Autriche. Le carton rouge de Leroy Sané est la pire chose avant l’Euro à domicile.» Pour Bild, «Nagelsmann n’y arrive pas, le sélectionneur doit vite y arriver pour redresser la situation et que son équipe soit prête pour l’Euro» en juin qui, on le rappelle, aura lieu en Allemagne !

Ten Hag pointé du doigt à MU

Les problèmes à Manchester United continuent de faire couler beaucoup d’encre et c’est notamment le management d’Erik ten Hag qui est au centre des critiques ! C’est ce que révèle The Guardian sur sa Une ce matin qui parle de «théâtre de cris» au lieu de Théâtre des rêves. «Les joueurs d’United pensent que Ten Hag les a surmenés pendant la présaison. Une partie des joueurs de Manchester United pense que le mauvais départ de l’équipe est dû au fait qu’Erik ten Hag a surmené l’équipe en présaison. Ils se sont plaints de se sentir aussi fatigués au début de la campagne qu’à la fin de la précédente», indique le quotidien. «Au cours de la présaison, les joueurs pensent que l’entraîneur a augmenté l’intensité de l’entraînement dans le but de faire de MU un prétendant au titre. La préparation comprenait huit matches amicaux.» Et apparemment son effectif a dû mal à digérer ou alors tout est bon pour remettre en cause le manager néerlandais…