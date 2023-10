Samir Nasri juge la possible arrivée de Medhi Benatia à l’OM

La suite après cette publicité

Comme révélé ce mercredi, Medhi Benatia est toujours bien placé pour prendre la place de Javier Ribalta à l’OM. Ce dernier ayant officiellement quitté son poste à Marseille. Son passé de grand joueur, son réseau et le fait qu’il soit formé à l’OM et qu’il connaisse parfaitement les arcanes du club phocéen font de lui un candidat idéal. Néanmoins, certaines voix ont fait écho d’un possible amour de l’ancien défenseur du Bayern et de la Juventus pour le PSG.

Des allégations totalement fausses à en croire Samir Nasri, son ami de toujours qu’il avait connu du temps du centre de formation marseillais. Interrogée sur X par un supporter, l’ancienne star de l’OM, d’Arsenal et de Manchester City a assuré qu’il "kiffait" l’OM. «Le Medhi que je connais il est tout sauf supporter du PSG. Je le connais depuis mes 15 ans il a toujours kiffé l’OM». Avant de donner son opinion sur une possible arrivée de son ami au sein de la direction de l’OM. «Une chose est sûre ça serait top s’il devient directeur sportif. Il connaît la ville, le club, le haut niveau. Moi je suis pour», a-t-il expliqué. Voilà qui devrait rassurer les supporters marseillais…