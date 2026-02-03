Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe de France

CdF, Rennes : la réaction à chaud de Mahdi Camara

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mahdi Camara avec le Stade Rennais @Maxppp
Marseille 3-0 Rennes

Le Stade Rennais affrontait un Olympique de Marseille en crise en huitième de finale de Coupe de France ce soir au Vélodrome. Les Bretons n’ont pas pesé bien lourd dans les débats puisqu’ils se sont fait corriger 3 buts à 0. À l’issue du match, Madhi Camara ne pouvait que constater les dégâts.

La suite après cette publicité

« On se punit tous seuls en entrée de première et de deuxième période. On avait un plan de jeu de fermer l’axe. C’est nous qui donnons les buts, c’est chiant parce que c’était un objectif du club. L’objectif maintenant, c’est regagner les matches, retrouver de l’efficacité dans les surfaces », a-t-il déclaré au micro de France 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Rennes
Mahdi Camara

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Rennes Logo Stade Rennais FC
Mahdi Camara Mahdi Camara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier