CdF, Rennes : la réaction à chaud de Mahdi Camara

Le Stade Rennais affrontait un Olympique de Marseille en crise en huitième de finale de Coupe de France ce soir au Vélodrome. Les Bretons n’ont pas pesé bien lourd dans les débats puisqu’ils se sont fait corriger 3 buts à 0. À l’issue du match, Madhi Camara ne pouvait que constater les dégâts.

« On se punit tous seuls en entrée de première et de deuxième période. On avait un plan de jeu de fermer l’axe. C’est nous qui donnons les buts, c’est chiant parce que c’était un objectif du club. L’objectif maintenant, c’est regagner les matches, retrouver de l’efficacité dans les surfaces », a-t-il déclaré au micro de France 2.