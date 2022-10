Le sacre du roi Karim Benzema fait le tour du monde

La suite après cette publicité

La France s'enflamme pour le roi Benzema

Karim Benzema est le lauréat du 66e Ballon d'Or France Football. Et oui, ce n'est pas tous les jours que nous avons un Ballon d'Or français… L'attaquant du Real Madrid est devenu le 5e joueur tricolore à glaner la récompense suprême pour un footballeur. Forcément, ce matin il fait la Une de L'Équipe qui s'amuse en titrant «Le ballon à la maison». «Vingt-quatre ans après Zinédine Zidane, c'est son idole, qui lui a remis le précieux trophée hier au théâtre du Châtelet. Il en avait rêvé à l'adolescence et le voilà couronné : Karim Benzema a soulevé le Ballon d'Or 2022 au terme d'une soirée émouvante, entouré de ses proches et de ses idoles, Zidane et Ronaldo.» Et c'est simple, ce matin, c'est toute la presse française qui rend un hommage appuyé à KB9, accrochez vous, les éloges pleuvent ! Il fait la Une du Parisien qui estime que c'était «le plus beau soir de sa vie». Pour La Provence, «Benzema succède à Zidane.» Pour Le Progrès, l'attaquant est désormais «dans la légende.» La Voix du Nord se régale et rapporte que c'est «le jour de gloire pour Benzema.» Enfin, que ce soit, Ouest-France, Nice Matin, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Courrier de l'Ouest, Midi Libre ou encore L'Union, tous les quotidiens de la presse quotidienne régionale s'enflamment pour le nouveau Ballon d'Or français.

Benzema fait le tour du Monde

Ce sacre de Karim Benzema fait le tour du monde ! Et on commence en Espagne, là où l'attaquant brille depuis plus d'une décennie avec son club du Real Madrid. Il fait la couverture du quotidien madrilène AS qui évoque un «bain doré» pour le Nueve. «Benzema remporte le Ballon d'Or pour la première fois et Alexia Putellas redevient la meilleure joueuse du monde. Courtois élu meilleur gardien de but. Gavi, meilleur jeune joueur. Lewandowski, prix Gerd Müller», rapporte le journal. Pour Marca, ce sacre est de «justice et d'or.» Alors que pour Mundo Deportivo, c'est simplement «de l'or pur». El País se régale et estime «que le trône appartient à Benzema.» En Angleterre aussi, on parle de ce couronnement sur la couverture du Guardian qui indique que «Benzema est la crème de la crème.» En Italie aussi, ce sacre fait les gros titres comme sur la Une du Corriere dello Sport ou La Gazzetta dello Sport. Le quotidien belge La Dernière Heure rend aussi hommage à Benzema mais aussi à Kevin De Bruyne qui est sur le podium. Au Portugal, O Jogo estime que Benzema est «sur le toit du Monde». Et ce premier Ballon d'Or de Benzema traverse l'Atlantique où le quotidien argentin Clarín le met en avant et relève surtout «l'absence de Lionel Messi» dans le top 30. Bref, c'est toute la planète football qui est complétement dingue de Karim Benzema et c'est mérité.

La Roma de Mourinho ne lâche rien

Un peu résultat, notamment en Italie où la Roma s'est imposée (1-0) sur la pelouse de la Sampdoria, hier soir. Un résultat qui fait la Une d'Il Romanista ce matin, qui «remercie» Lorenzo Pellegrini, auteur du penalty décisif. Une courte mais précieuse victoire qui permet au club de la Louve de remonter à la quatrième place du classement. Pour le Corriere dello Sport, cette équipe «Mourinhesque» peut rêver de Ligue des champions. C'est la septième victoire en championnat et José Mourinho applaudit car c'est «une victoire méritée.» Pour La Gazzetta dello Sport, «la Roma gagne et est quatrième». Une belle opération pour les Romains.