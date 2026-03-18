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Ligue des Champions

Real Madrid : 6 joueurs annoncés sur le départ

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé @Maxppp
Man City 1-2 Real Madrid

Hier, le Real Madrid a éliminé Manchester City à l’Etihad Stadium. Vainqueurs 3 à 0 lors du 1/8e de finale aller au Santiago-Bernabéu mercredi dernier, les Merengues ont remporté le match 2 à 1. Alvaro Arbeloa a mené les troupes, lui dont l’avenir sur le banc madrilène n’est pas assuré. Et il n’est pas le seul dans cette situation.

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Selon Sport Bild, 6 joueurs seront sur le départ cet été. Il s’agit de David Alaba. En fin de contrat, l’Autrichien ne sera pas conservé. Idem pour Antonio Rüdiger, qui souhaite pourtant prolonger. Moins en vue, Eduardo Camavinga ne sera pas retenu, tout comme Dani Carvajal, en fin de parcours. Enfin, le média allemand ajoute que Ferland Mendy et Fran Garcia sont aussi dans le viseur de la direction. Au moins l’un des deux joueurs s’en ira précise la presse espagnole de son côté.

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