Juventus : Massimiliano Allegri attend un électrochoc de la part de ses joueurs

Après le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United et un début de championnat catastrophique (1 nul et 2 défaites), la Juventus Turin a pour devoir de se réveiller. L'occasion de relancer la machine en Suède pour affronter à Malmö dans le cadre de la première journée de la poule H de la Ligue des Champions ce mardi soir (21h). Avant le déplacement à la Swedbank Stadion, l'entraîneur italien Massimiliano Allegri a clairement fait comprendre qu'il attendait plus d'implication et de concentration de la part de son effectif, que ce soit les jeunes ou les joueurs d'expérience.

«Les jeunes ne sont plus jeunes, ils s'arrêteront au bout d'un moment. Ils doivent se réveiller mentalement. Le travail que nous faisons est bien fait, mais dans le football, on ne peut pas imaginer que Szczesny, un gardien de niveau européen dont la plus grande qualité est la fiabilité, fasse trois ou quatre erreurs en trois matchs. [...] Les joueurs ne me déçoivent pas. Cependant, nous devons avoir le sens des responsabilités, nous devons nous améliorer dans beaucoup de choses», a-t-il déclaré en conférence de presse.