Le RB Leipzig présente son maillot domicile pour la saison 2021-2022

Bien que le Bayern Munich a décroché un nouveau titre de champion d'Allemagne, la saison n'est pas encore terminée pour le RB Leipzig. Le club fondé par le groupe Red Bull vient d'ailleurs de dévoiler son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, qu'il portera dès ce jeudi 13 mai pour la finale de Coupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund à l'Olympiastadion de Berlin.

Équipementier officiel du club depuis la saison 2014-2015, Nike a réalisé l'une des meilleures affaires de ces dernières années en acquérant les pensionnaires de la Red Bull Arena puisque le club dépasse toutes les attentes depuis sa création en 2009, se hissant notamment jusqu'à la demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. Le RB Leipzig a une courte histoire mais Nike compte bien la marquer de son emprunte et pour cela, l'équipementier américain dévoile aujourd'hui un maillot original.

It's in the details. pic.twitter.com/Yv1bfRhA6H — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) May 12, 2021

Alors que nous nous étions habitués au simple maillot blanc avec ses touches discrètes de rouge, la marque à la virgule présente cette fois un maillot mi-rouge mi-blanc dans une sorte de dégradé ingénieux. Pour l'occasion, le blason du club a été revisité et se présente désormais en rouge et blanc. Au niveau de la nuque, on retrouve le nouveau slogan du club « You Can Do Anything » se mariant parfaitement avec la devise de Nike. Au milieu du maillot, le sponsor Red Bull est évidemment présent alors que des bandes en zigzag se trouvent sur les flancs. Un short et des chaussettes rouges accompagnent cette nouvelle tenue qui sera arborée demain soir par Dayot Upamecano et ses coéquipiers.