FC Nantes : la franche mise au point d’Alban Lafont

Alban Lafont et le FC Nantes veulent s’en sortir… avec Antoine Koumbouaré. Alors que les pensionnaires de la Beaujoire n’ont plus gagné le moindre match depuis neuf rencontres, le portier de 25 ans a fait une grosse mise au point sur la situation des Canaris.« Ça fait des années que ça dure. Je suis bien placé pour le dire, car ça fait un moment que je suis là et les saisons se ressemblent. Maintenant que va-t-on faire après ? Il faut se focaliser sur des choses simples, retrouver un groupe uni et avec une seule idée en tête : gagner des matches. Je ne pense pas qu’on soit des touristes, après, moi, je suis à l’intérieur. Je sais que tout le monde se donne à 100 %, est affecté en ce moment», a affirmé le gardien aux multiples convocations en équipe de France.

«Tout le monde a envie de bien faire. Je n’ai pas vu de banderole. Mais ce que disent les supporters, en ce moment, c’est normal, car il y a de mauvais résultats. On va avancer avec ceux qui nous soutiennent et on rendra des comptes à la fin de la saison. En tout cas, il a le soutien de toute l’équipe. Lui aussi donne le maximum. C’est un coach qui apporte beaucoup à tout le monde. Il a tout notre soutien. La seule chose qu’il veut, c’est sortir de cette situation. Il faut lui laisser le temps, la chance de nous sortir de tout ça. Et on va le faire tous ensemble», a souhaité assurer le gardien du FC Nantes.