Le coup de gueule de Rémy Cabella

Alors qu'il revenait jouer avec le LOSC (victoire 3-1) contre son ancien club de Montpellier, avec qui, il a vécu notamment un titre de champion de France, Rémy Cabella (32 ans) n'a pas été bien reçu. Il a poussé un coup de gueule sur Twitter envers Montpellier. Il est dans l'incompréhension : « Vous me parlez de valeurs à moi ? Demandez à votre club comment ils ont géré mon cas cet été avec leurs discours et promesses pour au final me laisser tout l’été sans me dire réellement les choses ».

La suite après cette publicité

Il est aujourd'hui épanoui dans son nouveau club du Nord : « aujourd’hui j’appartiens à Lille et j’en suis fier je les remercie pour la confiance et l’amour qu’on me donne. Sur un terrain je me donne à 1000% pour le club que joue et je joue pour gagner » Lille est 5ème au classement après 6 journées et pourra donc compter sur Rémy Cabella plus que motivé pour les aider à atteindre les objectifs du club lillois.

Je n’ai pas pris la parole depuis la saison dernière j’ai laissé les gens parler. Vous me parlez de valeurs à moi ? Demandez à votre club comment ils ont géré mon cas cet été avec leurs discours et promesses pour au final me laisser tout l’été sans me dire réellement les choses. — Remy Cabella (@RemyCabella) September 5, 2022

Donc oui je suis humain j’ai un coeur j’ai été déçu de Montpellier. Vous pouvez m’insulter ou me haïr je vous en veux pas, moi j’ai la haine contre personne . Donc désolé à tous les supporters qui m’ont aimé et qui m’ont soutenu ce n’était pas contre vous vraiment 🙏🏻🙇🏻‍♂️ — Remy Cabella (@RemyCabella) September 5, 2022

Aujourd’hui j’appartiens à Lille et j’en suis fier je les remercie pour la confiance et l’amour qu’on me donne. Sur un terrain je me donne à 1000% pour le club que joue et je joue pour gagner. — Remy Cabella (@RemyCabella) September 5, 2022