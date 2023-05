Clermont : Adama Diakité s’éclate en Suisse

Auteur d’une très bonne première partie de saison en National 2 avec Trelissac ou il a marqué 5 buts et délivré 7 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues dont un but en Coupe de France face à Bordeaux, Adama Diakité s’est vu récompenser par la signature de son premier contrat professionnel avec le Clermont foot 63 qu’il a rejoint en janvier. Prêté dans la foulée dans le club satellite du FC Biel Bienne en promotion league (Suisse).

Une première expérience hors de France salvatrice pour cet attaquant rapide, percutant et qui est capable d’éliminer facilement son adversaire en un contre un. Avec 2 buts et 4 passes décisives en 13 matches en Suisse, l’attaquant malien de 23 ans devrait revenir en Auvergne pour tenter de percer en Ligue 1 avec Clermont. Si une prolongation de contrat est à l’étude, Diakité séduit de nombreux observateurs de clubs de D1 suisse et de Bundesliga. Et selon nos informations, le Stade de Reims, Troyes et l’AJ Auxerre gardent un oeil sur le joueur…

