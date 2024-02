AC Milan : Yacine Adli encense Zlatan Ibrahimovic

Ce soir, le Stade Rennais affronte l’AC Milan en Ligue Europa au Roazhon Park. Avant ce choc, Yacine Adli (23 ans) a accordé une longue interview à L’Equipe où il a évoqué sa vie en Lombardie, lui qui a su s’accrocher. Il a d’ailleurs révélé que Zlatan Ibrahimovic a été une vraie épaule sur laquelle il a pu s’appuyer chez les Rossoneri.

«Je suis assez proche de lui. Ceux qui le côtoient vous diront tous que c’est un homme extraordinaire et forcément une plus-value dans la vie de quelqu’un. Il arrive à bien analyser les choses et à donner des conseils ciblés. Il le faisait en tant que joueur et c’est naturel de le faire en tant que dirigeant. Zlatan me disait : "tais-toi et bosse, ça arrivera." Et c’est ce qui s’est passé.» Les conseils d’Ibra ont payé.