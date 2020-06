Le PSG et Leonardo sont fixés pour le prix du pack Marusic - Milinkovic-Savic !

Le Paris Saint-Germain a déjà frappé son premier coup du mercato. Les Franciliens se sont ainsi offert - à titre définitif - Mauro Icardi, auteur de 21 buts en 30 apparitions toutes compétitions pendant cette première saison à Paris où il était prêté par l'Inter. L'Argentin sera Parisien jusqu'en 2024, et les Franciliens ont réussi à négocier un deal à la baisse, puisqu'ils n'auraient finalement déboursé "que" 50 millions d'euros pour le recruter, en plus de bonus allant jusqu'à 7 ou 8 millions d'euros.

Un premier dossier réglé pour Leonardo et ses équipes, qui vont donc pouvoir se tourner vers d'autres postes à renforcer. On le sait, il va notamment falloir recruter dans l'entrejeu ainsi que sur les côtés en défense. Depuis des semaines déjà, le directeur sportif parisien semble avoir jeté son dévolu sur deux joueurs de la Lazio : Sergej Milinkovic-Savic, qu'on ne présente plus, et Adam Marusic, le latéral droit.

La Lazio attend un gros chèque

Le quotidien l'Equipe rapporte de nouvelles informations à ce sujet ce lundi, et explique que Marusic pourrait coûter 15 millions d'euros au club de la capitale. Et en cas de pack pour les deux joueurs, le Paris Saint-Germain devrait signer un chèque environnant les 80 millions d'euros. Le directeur sportif parisien est récemment revenu aux nouvelles auprès de l'entourage de Milinkovic-Savic. De quoi confirmer nos informations récentes au sujet de ce dernier, puisque nous vous révélions samedi qu'un montant de 70 millions d'euros pourrait convaincre la direction romaine de le lâcher.

Le natif de Lleida (Espagne) est cependant convoité, et toujours selon le journal, un autre grand club européen aurait pris les devants dans ce dossier. Le média ne dévoile pas le nom du club, mais ces derniers mois, on a notamment parlé de la Juventus et de Manchester United pour le milieu de terrain serbe de 25 ans. A Leonardo de jouer...