OL-Rennes : la réaction à chaud d’Arthur Theate

Ce vendredi soir, le Stade Rennais se déplaçait au Groupama Stadium de Lyon pour y défier l’OL en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Et après une grosse première période, les Bretons ont failli être renversés en seconde période en montrant moins de maîtrise. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo, Arthur Theate a fait part de sa déception relative.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lille 31 18 10 8 7 3 24 14 6 Reims 29 18 1 9 2 7 25 24 7 Marseille 28 18 7 7 7 4 26 19 8 Lens 26 18 2 7 5 6 21 19 9 Rennes 25 19 4 6 7 6 28 24 10 Strasbourg 24 18 -4 6 6 6 19 23 11 Le Havre 22 18 -1 5 7 6 19 20 12 Montpellier 18 18 -4 4 7 7 19 23 Voir le classement complet

«C’est pas normal, on fait une grosse première mi-temps, note le défenseur belge. On a piqué quand il fallait piquer. Mais la seconde période, on est trop devant notre surface. On encaisse deux buts qui sont regrettables. On part avec trois points de l’extérieur, c’est une belle victoire.» Avec ce succès en terres lyonnaises, Rennes grimpe à la neuvième place.