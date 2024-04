Les joueurs congolais se mobilisent pour leur pays

Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, la République Démocratique du Congo a réalisé un très beau parcours en atteignant les demi-finales de la compétition. Le pays de Chancel Mbemba a aussi profité de cette grande médiatisation pour dénoncer les massacres dont est victime le pays à l’Est par des milices rwandaises. Des massacres que dénoncent régulièrement des joueurs comme Cédric Bakambu notamment. Et ce week-end, plusieurs joueurs congolais ou d’origine congolaise ont décidé de se mobiliser pour la bonne cause.

La suite après cette publicité

L’international congolais, Gédeon Kalulu parrain de l’association "Je joue pour le Congo" a décidé de lancer une opération avec l’association pour ce week-end. Les joueurs qui le souhaiteront, s’uniront lors de ce week-end pendant leurs matches, et pourront participer pour faire des dons pour quatre associations qui œuvrent au pays. Plusieurs joueurs ont déjà rejoint cette initiative, notamment Chancel Mbemba, Gael Kakuta, ou encore Benoit Badiashile de Chelsea et Grace Kazadi, joueuse de Guingamp. Au total, une soixantaine de joueurs se sont engagés à donner 500 euros pour cette bonne cause.