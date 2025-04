OL : Alexandre Lacazette compare Cherki à une légende d’Arsenal

«On le compare à Zidane, et bien on va le comparer un petit peu plus maintenant», chantonnait Grégoire Margotton après un festival de Yoann Gourcuff contre le PSG il y a quelques années. Quinze ans plus tard, c’est après plusieurs séries de dribbles tout aussi impressionnants dans la défense de Manchester United que les comparaisons pleuvent autour de Rayan Cherki. À commencer par celles de son coéquipier en club, Alexandre Lacazette.

«Je mettrais peut-être Mesut Özil encore un peu au dessus, mais avec le temps Rayan peut le rattraper», déclarait le buteur de l’Olympique Lyonnais dans une interview accordée au journal «l’Equipe» ce dimanche. Une comparaison plus que flatteuse quand on connait le don générationnel pour le football qu’avait le milieu international allemand, probablement un des meilleurs passeurs de ce siècle.