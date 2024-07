Sassuolo : l’OM parmi les prétendants pour Armand Laurienté mais…

Arrivé à Sassuolo à l’été 2022 après une belle saison sous le maillot orange du FC Lorient, l’attaquant français, Armand Laurienté, a connu deux solides saisons en Italie plutôt fructueuses sur le plan individuel avec 12 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées en 65 rencontres disputées de Serie A. Malheureusement, le club d’Emilie-Romagne n’a pas pu éviter la relégation la saison passée et la direction de Sassuolo se retrouve donc avec un nombre incalculable de joueurs talentueux disposant d’une belle valeur marchande à vouloir se lancer dans un nouveau projet sportif. Et c’est le cas d’Armand Laurienté, sous contrat avec les Neroverdi jusqu’au 30 juin 2027, qui reçoit beaucoup de coups de fil durant ce mercato d’été relativement calme. Plusieurs clubs sont venus aux renseignements dont l’Olympique de Marseille, information divulguée publiquement par la direction du club, que nous sommes en mesure de vous confirmer aujourd’hui.

Le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a lâché une petite bombe devant les caméras de Sky Sport Italia mardi soir : «Cela dépend des clubs qui le demandent. Il a des demandes à l’étranger, de Marseille au Fenerbahce de Mourinho. C’est un joueur important pour nous, il faut que nous évaluions également les différentes formules de transfert. Pour nous, il vaut environ 15 à 20 millions d’euros, mais pour sa valeur, je préférerais renoncer à cet aspect économique pour le garder. Alors évidemment, si un joueur n’a pas le bon état d’esprit, alors on prend en considération le transfert, à condition qu’il y ait la bonne offre, sinon on garde tout le monde», a-t-il résumé alors que son club traverse une période de reconstruction avec Fabio Grosso, nouvellement nommé sur le banc des Neroverdi. Mais en période de mercato, il faut toujours prendre les déclarations publiques des dirigeants avec des pincettes.

L’OM surveille de loin, la concurrence est rude

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille est bien venu aux renseignements concernant Armand Laurienté lors de ces dernières semaines. Il y a eu des contacts préliminaires avec Sassuolo et l’entourage du joueur. Mais les négociations sont loin d’être avancées et les Phocéens font figure de simples prétendants parmi tant d’autres. En effet, d’après nos indiscrétions, le natif de Gonesse attire les convoitises. Plusieurs clubs de Serie A dont la Lazio le lorgnent, tandis que des écuries de Premier League sont également venus toquer à sa porte durant ce mercato d’été : «Franchement, je m’y plais, je n’ai rien à dire sur ma vie en Italie. J’ai ma famille et mes proches qui sont beaucoup là, qui sont présents au quotidien. Tout se passe bien, mes proches ont fait en sorte que je ne ressente pas de différences avec la France», nous avait confié l’ancien attaquant de Lorient dans un entretien exclusif sur Foot Mercato. Difficile donc de parler de véritable piste concrète pour le club des Bouches-du-Rhône, ni même de discussions consistantes ou de négociations régulières.

Les sirènes à l’étranger sont aujourd’hui nombreuses pour Armand Laurienté. L’OM n’est donc pas très avancé sur le dossier. Son profil a néanmoins bien été retenu sur la short-list marseillaise et il reste aujourd’hui dans la course, surtout que Marseille cherche toujours à renforcer ses lignes offensives, à l’heure où la direction marseillaise continue de travailler sur les dossiers menant à Valentín Carboni et Eddie Nketiah. Concernant Laurienté, le Fenerbahçe de José Mourinho est également sur le coup, comme l’a affirmé le président de Sassuolo. Selon nos informations, l’attaquant français de 25 ans se plaît toujours autant à l’étranger et aimerait se laisser tenter par une nouvelle expérience loin de France et de la Ligue 1 : «en Italie, tu sens vraiment que c’est un pays passionné par le football, tu le vois au quotidien. Chaque déplacement que l’on fait, il y a toujours des supporters, même à domicile ils sont toujours présents. Tu le vois vraiment au quotidien que c’est un pays qui adore le football», analysait Armand Laurienté à notre micro en mars 2023. Affaire à suivre.