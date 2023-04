Le FC Barcelone réclame publiquement la démission de Javier Tebas !

La suite après cette publicité

Depuis février dernier, le FC Barcelone est au cœur d’un scandale majeur. En effet, le club blaugrana est accusé d’avoir versé près d’1,4 million d’euros entre 2016 et 2018 à la société DASNIL 95 détenue par José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres au moment des faits. La posture du club catalan a été claire depuis le début : ces démarches n’avaient rien d’illégal. Mais cela a installé de grands doutes de la part des autres acteurs du football espagnol à l’image du président de LaLiga Javier Tebas qui avait ciblé Joan Laporta le président du FC Barcelone : «s’il n’explique pas bien ou plus raisonnablement pourquoi il a été payé, je pense en effet qu’il doit démissionner. Il a fait une déclaration superficielle. Dans la note de Barcelone, il est dit que tous les clubs le faisaient. C’est une chose d’avoir des ex-arbitres embauchés, et une autre d’avoir des ex-arbitres siégeant au Comité Technique des Arbitres. C’est un sujet que j’aimerais voir éclairci. Ce ne sont pas trois saisons, c’est beaucoup, beaucoup de saisons avec de plus, plusieurs directions, je n’aime pas du tout cela.»

S’exposant ainsi à de lourdes sanctions allant de pénalités économiques à une suspension d’activité du club pendant 5 ans et la restitution des titres remportés sur la période en question, jusqu’à la dissolution totale du club, le FC Barcelone risquait ainsi très gros dans cette affaire. Si l’UEFA s’est aussi emparée de l’affaire, ce lundi un sacré rebondissement est arrivé du média ibère La Vanguardia dans son édition du jour. Ainsi, il est écrit que le président de LaLiga, Javier Tebas aurait envoyé de fausses preuves au tribunal impliquant les anciens présidents du club blaugrana Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell. Il aurait ainsi transmis un document écrit de l’ancien président Josep Contreras qui n’aurait aucun rapport avec l’affaire Negreira où les anciens dirigeants catalans ont été inculpés pour «corruption», «abus de confiance» et «faux en écritures de commerce».

Des révélations accablantes et qui n’ont pas tardé à faire réagir Javier Tebas. Via son compte Twitter, le dirigeant espagnol est sorti de ses gonds pour se défendre publiquement : «le titre de La Vanguardia est faux. Nous n’avons accusé personne. La rédaction elle-même le confirme en soulignant ce que dit la lettre au bureau du procureur. 'La présente lettre n’implique pas non plus d’accusation spécifique contre qui que ce soit’. Monsieur Conde Godo (Javier Godo, le président-éditeur de La Vanguardia), surveillez de plus près vos journalistes qui calomnient.» Il n’en fallait pas plus pour autant pour que la situation prenne de l’ampleur et le FC Barcelone a tenu à réagir à son tour par l’intermédiaire d’un communiqué : «Face à la gravité de l’information parue aujourd’hui lundi dans La Vanguardia, dans laquelle le président de LaLiga, Javier Tebas, est lié en tant qu’exécuteur testamentaire dans la présentation de fausses preuves devant le parquet pour incriminer notre club, le FC Barcelone tient à exprimer sa profonde colère et son indignation. Pour cette raison, nous demandons de toute urgence au président de LaLiga d’apparaître publiquement pour offrir des explications, au-delà du tweet envoyé dans la matinée par M. Tebas.»

«Ce n’est pas la première fois que le président de LaLiga utilise toute sa machinerie médiatique pour dynamiter le FC Barcelone mais, à part sa tirade habituelle, on n’aurait jamais pu imaginer qu’il aurait tenté d’incriminer notre club avec de fausses preuves. La nouvelle publiée aujourd’hui par La Vanguardia est d’une telle gravité qu’elle devrait alerter tous les clubs de LaLiga, en raison de pratiques qui n’ont aucun rapport avec les fonctions qui sont attribuées au président de LaLiga. Seulement pour ce fait, celui de s’attribuer des fonctions qui ne lui appartiennent pas, mais aussi par dignité et par respect pour la présidence de LaLiga, M. Tebas devrait démissionner de son rôle. Cependant, conscient de son obsession de poursuivre le FC Barcelone et montrant constamment son aversion et son antipathie manifeste envers notre Club, nous comprenons que l’actuel président de LaLiga persistera dans son leadership de continuer à nuire à notre club» a ainsi poursuivi le club culé. Nul doute que les prochains jours risquent de livrer une véritable guerre médiatique entre le FC Barcelone et LaLiga par l’intermédiaire de son président.