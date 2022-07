Man City : le numéro d'Erling Haaland est connu

Il y avait très peu de place pour le doute, mais Manchester City a levé le voile sur le nouveau numéro de maillot de sa recrue phare de l'été, Erling Haaland (21 ans). Le serial buteur norvégien portera, comme au Borussia Dortmund, qui l'a vendu 75 M€, le n°9 dans son dos sous ses nouvelles couleurs bleu ciel.

L'attente autour de cette information était volontaire. Le 9 appartenait auparavant à Gabriel Jesus. Les Cityzens attendaient en fait que le transfert de l'attaquant brésilien à Arsenal soit officialisé pour pouvoir attribuer ce chiffre au Cybord Erling Haaland. Nul doute qu'il devrait faire des ravages en Premier League.

See you soon! 💙 pic.twitter.com/Q4X1zdEnW2