Fulham : Aleksandar Mitrovic fend le pare-brise d'un coéquipier

S'il brille sur les pelouses en ce début de saison de Premier League (3 buts après 3 matchs), Aleksandar Mitrovic connaît plus de difficultés à l'entrainement. De passage dans l'émission Sky Sports Soccer AM, le Serbe s'est fendu d'une anecdote des plus insolites.

🗣️ "Smashed the window, I was so happy." 🤣



Fulham's Aleksandar Mitrović meets @TubesSoccerAM ⚪⚡ pic.twitter.com/4K15Oqoodk — Soccer AM (@SoccerAM) August 20, 2022

Sur une frappe totalement loupée, l'attaquant de 27 ans a brisé le pare-brise de Tom Cairney, son coéquipier. « J’ai raté mon tir et le ballon est passé au-dessus du filet. Il a cassé la vitre. J’étais si heureux que ça tombe sur cette voiture » a-t-il raconté, tout en se fendant d'envoyer une photo de son « triomphe » sur la conversation Whatsapp de ses coéquipiers.