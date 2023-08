Le PSG a repris les négociations avec l’OL pour Barcola

Ce n’est un secret pour personne, le PSG est très intéressé par le profil de Bradley Barcola. Et l’intérêt est réciproque puisque le joueur souhaite vivement quitter l’OL pour rejoindre le club de la capitale. Et si le joueur a déjà donné son accord à Paris, les négociations avec Lyon semblent encore loin d’aboutir. Le dossier était même à l’arrêt ces derniers jours. Du moins jusqu’à ce jeudi.

En effet, selon les informations de l’Equipe, le PSG a repris les négociations avec l’OL ce jeudi. Du côté parisien, on se montre même très optimiste quant à l’arrivée de l’attaquant de 20 ans avant la fin du mercato. Mais du côté du club rhodanien, on est plus mesuré, précisant qu’aucune discussion entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor n’a eu lieu. À suivre.