Barça : Xavi remet Carlo Ancelotti à sa place

La victoire du titre certainement. En venant à bout du Real Madrid ce dimanche dans les ultimes minutes de la rencontre (2-1), le FC Barcelone a fait un énorme pas vers le sacre en Liga. Après la rencontre, le coach madrilène, Carlo Ancelotti, a remis en cause la victoire des Catalans en faisant notamment référence au but annulé d’Asensio par la VAR. En conférence de presse d’après-match, Xavi a répondu à Don Carlo, en soulignant que son équipe méritait les trois points.

« Si les gens parlent de la VAR aujourd’hui, c’est une blague. C’est un hors-jeu évident. Nous avons remporté un match au cours duquel nous avons été meilleurs dans l’ensemble. Le but de Kessié nous a rendu justice. Sans la VAR, c’est beaucoup plus difficile, c’est pourquoi je l’aime. C’est plus juste. » À chacun son point de vue.

