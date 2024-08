Possible retournement de situation pour Clément Lenglet au FC Barcelone ?

Une saison de plus au FC Barcelone pour Clément Lenglet ? D’après Mundo Deportivo, cette idée traverse actuellement les pensées d’Hansi Flick et de la direction sportive catalane. Avec la blessure de Ronald Araujo et le possible repositionnement d’Andreas Christensen au milieu, il n’est pas exclu que l’international français intègre la concurrence au poste de défenseur central.

Attention, car rien n’est entériné pour le moment. À noter que le joueur de 29 ans a été associé à plusieurs rumeurs de transferts cet été. Il a notamment été l’objet d’un intérêt de l’Arabie saoudite. Mundo Deportivo affirme également que son profil est suivi par la Real Sociedad.