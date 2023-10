La statistique complètement dingue sur l’OL

La suite après cette publicité

En voilà une statistique qui ne devrait pas réjouir les supporters de l’Olympique Lyonnais. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien connait un début de saison chaotique, et ce, à tous les niveaux. Outre les résultats, mauvais, le jeu proposé par l’équipe d’Alexandre Lacazette n’emballe pas vraiment, à l’image d’une attaque défaillante, dans la lignée d’une pré-saison déjà inquiétante à l’époque. Et ça c’est encore vu contre le Stade de Reims ce dimanche (0-2).

Mais après le but - et la victoire par ailleurs - de Luton Town à la 24e minute signé Tom Lockyer face à Everton, samedi, le club promu en Premier League a mené au score pour la première fois de la saison tout en arrachant son premier succès en championnat. Une victoire cruciale face aux Toffees qui luttent également pour se maintenir dans l’élite, qui vient également mettre Lyon dans une posture assez gênante. En effet, l’OL est désormais le seul club à ne pas avoir mené au score depuis le début de la campagne 2023-2024. Une statistique dingue après 7 journées de Ligue 1 et toujours aucun succès. En tout, les Gones n’ont inscrit que 3 buts (RCSA, Montpellier et le PSG). Les Lyonnais savent ce qu’ils doivent travailler.