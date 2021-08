Comment le PSG pourrait évoluer avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

Cela ne fait plus guère de doute, Lionel Messi va venir au PSG. Après 21 ans passés à Barcelone, l'un des plus grands joueurs de l'histoire va compléter l'effectif déjà très dense du club français. C'est désormais à Mauricio Pochettino d'avoir le luxe de trouver la bonne formule. Résoudre cette problématique, bien qu'excitante, ne sera pas évidente. Coucher des noms de stars sur une feuille de match n'est pas toujours gage de réussite collective, d'autant que ce PSG a connu tout au long de la saison dernière des soucis d'équilibre. Voici différentes combinaisons que pourrait décider l'entraîneur argentin tout au long de la saison pour permettre à son équipe de briller, et surtout de soulever (enfin) la Ligue des Champions.

Le 4-2-3-1, l'option la plus évidente

Pochettino est adepte de ce système qu'il a utilisé le plus souvent durant ses six premiers mois à Paris. Le plus souvent, il alignait Neymar derrière l'attaquant, Icardi ou Mbappé le plus souvent avec un Di Maria ou un Draxler sur les ailes. Avec Messi, c'est Neymar qui devrait se retrouver sur le côté gauche pour laisser l'axe à la Pulga. Di Maria et Mbappé eux ne devraient pas bouger dans cette composition mais se pose la question de l'équilibre. Difficile alors de trouver des joueurs qui pensent à défendre. Dans ce cas, il ne serait plus que six joueurs de champ derrière ce quatuor de rêve et l'équipe pourrait se retrouver coupée en deux, comme ce fut si souvent le cas depuis la venue de Pochettino.

Le 4-4-2 à plat pas toujours efficace au PSG

Le 4-4-2 permet souvent une certaine souplesse dans l'organisation mais les déplacements des joueurs sont difficiles à coordonner. Comme dans la configuration précédente, Neymar et Di Maria occuperaient les ailes, en soutien d'un duo composé de Messi et de Mbappé. Les deux attaquants ont des profils complémentaires entre l'un qui est un joueur de dribbles et de ballon, et l'autre un joueur de courses et vitesse. Si Pochettino n'est pas vraiment un adepte de ce système, son prédécesseur Thomas Tuchel l'a souvent utilisé. Seulement, ce onze se transformait très souvent en 4-2-4, qui une nouvelle fois coupait l'équipe en deux morceaux, et offrait de nombreux espaces aux adversaires, sur les ailes surtout.

Un 4-3-3 comme au Barça

En 16 saisons professionnelles avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a connu qu'un seul système ou presque. C'est l'immuable 4-3-3 où la star argentine prendrait place côté droit, Neymar à gauche et Mbappé l'axe de l'attaque. Cette ligne offensive à trois éléments garantirait une meilleure assise car plus de joueurs, notamment au milieu de terrain, seraient amenés à coulisser et à compenser certains déséquilibres. Problème, il faudrait sans doute mettre durablement sur le banc de touche un élément majeur. Il s'agirait sans doute d'Angel Di Maria, le moins "clinquant" et le plus à même d'accepter une place secondaire. Seulement, avec le temps, Messi évolue dans une position plus axiale et n'effectue plus autant de courses qu'auparavant.

Un 3-5-2 en soutien de Mbappé

C'est probablement le système permettant le meilleur équilibre. Sur le papier du moins. Avec une charnière Marquinhos-Ramos-Kimpembe, et Hakimi et Bernat occupant les rôles de pistons, la base arrière semble solide. Elle permettrait à Neymar de se balader entre les lignes pour mettre sur orbite Messi et Mbappé devant. L'Argentin aurait l'opportunité de tourner autour du champion du monde, qui offrait de la profondeur au jeu du PSG. Mais comme pour le 4-3-3, ce onze laisserait un Di Maria sur le banc de touche, lui qui n'a pas vraiment les qualités pour évoluer en piston et rendrait difficile la vie si fragile d'un vestiaire. A contrario, cela garantirait trois places en défense centrale et simplifierait les choses à ce poste.