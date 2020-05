Le gouvernement et la LFP refroidissent Jean-Michel Aulas sur les recours

« Les prochaines étapes sont juridiques, car il faut essayer de faire valoir nos droits. Il y a eu des imperfections sur la forme mais aussi sur le fond. On va faire en sorte de saisir les tribunaux pour retrouver le bon droit. Pour ce qui est des indemnités, ce n'est pas le moment d'en parler parce que ce n'est pas l'argent qui remplacera les décisions qui ont été prises et qui nous pénalisent ». Vendredi soir, le président de l'Olympique Lyonnais expliquait clairement qu'il comptait faire valoir ses droits et allait porter cette affaire en justice.

Privé de participation à toute coupe européenne la saison prochaine, le club rhodanien s'estime lésé, et va notamment perdre des sommes d'argent conséquentes. Il faut dire que depuis jeudi, c'est la guerre entre le président lyonnais et les différentes institutions qui régissent le football en France, à l'image des récentes déclarations du patron de la FFF Noël Le Graët, qui n'a pas hésité à recadrer le président de l'OL : « laissons le temps au temps. J'aime bien les gens qui défendent leur club. Mais après, il faut rentrer dans la stratégie globale. Je sais qu'il (Aulas, ndlr) deviendra sage assez rapidement ».

« Il faut penser à l'intérêt général du football »

Mais une question se pose tout de même : l'OL, et des clubs comme Toulouse ou Amiens, ont-ils vraiment des chances de gagner en cas de recours ? Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a tenu à répondre au président lyonnais sur France Info. « Bien sûr que ce sont des questions d’argent. Il faut penser à l'intérêt général du football. Des grandes sommes sont remises en cause pour le sport professionnel. Les clubs doivent réfléchir à être plus prévoyants. L'Etat est aux côtés du monde professionnel au même titre que le monde associatif. Il faudra aussi se re-questionner sur ces masses d’argent qu’on donne directement aux joueurs de football alors qu’il faudrait peut-être répartir un peu mieux cet argent », a-t-elle lancé, répondant à Aulas qui avait donc expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une question liée à l'argent.

« Il y aura des recours dans le monde professionnel et amateur. C’est le jeu, et en même temps, on est là pour rassurer les ligues et les fédérations dans les décisions qu’elles prennent. Si des clubs veulent aller en conciliation devant le CNOSF ou aux tribunaux, ils iront, mais j’en appelle à la responsabilité de chacun », a-t-elle ajouté. Dans le même temps, dans un entretien accordé au Parisien, Nathalie Boy de la Tour avait déjà prévenu les clubs : « des recours, nous en aurons. Nous savons bien qu'il y aura des heureux et des déçus. La Ligue a une mission de régulation, elle doit servir l'intérêt collectif et, quand on sert l'intérêt collectif, c'est forcément au détriment d'intérêts individuels. Nous essayons de travailler sans en tenir compte. Juridiquement, nous sommes solides ». Jean-Michel Aulas, Olivier Sadran et compagnie sont fixés...