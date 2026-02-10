Oscar Garcia, ancien entraineur de Saint-Etienne et de Reims, débarque à l’Ajax

Passé par l’AS Saint-Étienne en 2017 ou plus récemment au Stade de Reims (2022-2023), Oscar Garcia était libre depuis la fin de sa courte aventure aux Chivas de Guadalajara (Mexique). Il vient de retrouver un club puisque le Catalan a signé en faveur des U23 de l’Ajax.

«L’entraîneur espagnol a signé un contrat à effet immédiat, courant jusqu’au 30 juin 2027», indique le communiqué du club hollandais. L’équipe réserve de l’Ajax est actuellement en très grandes difficultés dans son championnat, occupant la dernière place de 2e division.