Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel

Oscar Garcia, ancien entraineur de Saint-Etienne et de Reims, débarque à l’Ajax

Par Maxime Barbaud
1 min.
Óscar García sur le banc. @Maxppp

Passé par l’AS Saint-Étienne en 2017 ou plus récemment au Stade de Reims (2022-2023), Oscar Garcia était libre depuis la fin de sa courte aventure aux Chivas de Guadalajara (Mexique). Il vient de retrouver un club puisque le Catalan a signé en faveur des U23 de l’Ajax.

La suite après cette publicité
AFC Ajax
Welcome to Ajax, Oscar García 🤝

Ajax has reached an agreement with Oscar García on the coach’s move to Amsterdam. García will take up the role of head coach of Ajax U23. The Spanish coach has signed a contract with immediate effect, running until June 30, 2027.
Voir sur X

«L’entraîneur espagnol a signé un contrat à effet immédiat, courant jusqu’au 30 juin 2027», indique le communiqué du club hollandais. L’équipe réserve de l’Ajax est actuellement en très grandes difficultés dans son championnat, occupant la dernière place de 2e division.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ajax
Oscar García García
Óscar García

En savoir plus sur

Ajax Logo Ajax
Oscar García García Oscar García García
Óscar García Óscar García
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier