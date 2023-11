Les confidences croustillantes d’Achraf Hakimi sur sa relation avec Kylian Mbappé

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi (25 ans) est devenu doucement un cadre du club francilien. Performant sur le terrain, le latéral droit marocain a bien été aidé aussi par son compère et coéquipier Kylian Mbappé. Très proches, les deux hommes ont une relation de proximité et ne s’en cachent pas. Complices sur le terrain et en-dehors, les deux hommes sont vite devenus amis. Une relation importante aux yeux d’Achraf Hakimi qui est revenu dessus dans l’émission This Is Paris sur «beIN Sports». «Dans le football, on a beaucoup de coéquipiers, on joue avec beaucoup de joueurs différents, mais au final il y en a peu qui sont de vrais amis parce que l’un quitte le club puis l’autre quitte le club. Dans le cas de Kylian, il s’agit d’une véritable connexion entre nous. Dés mon arrivée, il m’a beaucoup aidé, notamment pour m’intégrer. Il m’a donné un coup de main quand j’en avais besoin et ce n’est pas facile, surtout avec son statut de star mondiale. Je lui suis donc reconnaissant de m’avoir beaucoup aidé parce que je ne parlais pas la langue et que je ne connaissais personne» a-t-il notamment déclaré.

Celui qui a disputé 14 rencontres cette saison pour 4 buts et 4 offrandes a aussi expliqué que cette relation privilégiée et cette grande amitié facilitent leur complicité sur le terrain. Complémentaire et bénéficie de bons automatismes, ils parviennent facilement à évoluer ensemble et cela se traduit. «Nous parlons le même type de football, nous nous mettons rapidement sur la même longueur d’onde. Nous savons exactement où et quand nous voulons le ballon, simplement en nous regardant l’un à l’autre. C’est donc facile de jouer ensemble» a ainsi expliqué Achraf Hakimi. Un tandem fort pour le Paris Saint-Germain qui sera utile tout au long de la saison afin d’atteindre des objectifs élevés en Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions.