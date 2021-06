Tchéquie-Angleterre : Raheem Sterling veut retenir le positif

L'Angleterre jouera bel et bien les huitièmes de finale de l'Euro 2020, après avoir terminée première de son groupe D. Le Royaume de Sa Majesté peut remercier Raheem Sterling, auteur des deux buts des Three Lions depuis le début de la compétition dont celui de la victoire ce mardi face à la République Tchèque (1-0). Malgré une nouvelle prestation loin d'être brillante de sa sélection, l'attaquant de Manchester City a souhaité retenir les éléments positifs de cette partie, que l'Angleterre méritait de gagner selon lui.

La suite après cette publicité

«C'était un match où il y avait des choses positives. On a été plus agressifs, on a été plus offensifs, on a eu des bonnes phases», a dans un premier temps lancé Raheem Sterling à l'issue de la rencontre. Et au joueur de 26 ans de poursuivre, au sujet de Bukayo Saka (élu homme du match) et Jack Grealish, titularisés pour ce match : «ils ont bien occupé les espaces. C'est formidable d'être entouré par des joueurs comme eux.» La prestation du joueur d'Arsenal et de celui d'Aston Villa peut donner des idées à Gareth Southgate pour la suite de l'Euro 2020...