LdC : Luis Enrique loue les qualités de Brest

Avant le match retour face à Brest en Ligue des Champions, Luis Enrique a salué la cohésion de l’équipe de Brest d’Eric Roy et l’impact des individualités, notamment de Lees-Melou, Del Castillo et Ajorque. Selon le coach du PSG, « la force, c’est son équipe, bien qu’il y ait de fortes individualités comme Lees-Melou ou Del Castillo. Ce ne sera pas un match facile. On ne peut pas penser à autre chose en Ligue des Champions. Il faut être préparé. Est-ce que Brest est capable de retourner la situation ? Ils l’ont fait quelques fois contre nous ».

L’entraîneur parisien a également évoqué le profil de Ludovic Ajorque, soulignant qu’il « se définit par une manière de jouer que si on ne presse pas bien, il peut jouer à l’arrière. Il est capable d’arriver dans la profondeur et avec ses ballons dans l’axe, ils accumulent quatre attaquants ». Luis Enrique a ensuite ajouté : « Ils ont su créer du danger. Ils avaient de véritables occasions », mettant en avant la possible menace que représente l’attaque brestoise pour le barrage retour.