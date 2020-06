Arsenal : l'espoir persiste pour Pierre-Emerick Aubameyang

Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) fait frémir les supporters d'Arsenal. Meilleur artilleur incontesté des Canonniers cette saison (17 buts en 26 matches de Premier League) mais aussi depuis son arrivée à Londres, en 2018, l'international gabonais arrive en fin de contrat en juin 2021. La menace de voir partir librement dans un an le capitaine du club et l'un des meilleurs éléments de l'effectif de Mikel Arteta plane donc au-dessus de l'Emirates Stadium, alors que PEA n'a toujours pas prolongé son bail et que Chelsea, l'Inter Milan, le FC Barcelone ou encore le PSG sont attentifs à sa situation.

Selon les informations du Telegraph, Arsenal espère que ses relations prospères avec le père et agent de son numéro 14, Pierre-François, les aideront à convaincre Aubameyang de signer un nouveau contrat avec le club du nord de Londres. L'entraîneur espagnol des Gunners n'a en tout cas pas renoncé à l'idée que son meilleur buteur décide de prolonger l'aventure avec les Rouge et Blanc, comme le rappelait le quotidien britannique il y a quelques jours. En attendant, les fans d'Arsenal demeurent dans le flou et prient pour que l'ancien attaquant de l'ASSE ne quitte pas le navire cet été.