La Serie A prévoit une révolution

Le monde du football a vécu une année très compliquée. Avec la crise liée au coronavirus, les clubs mondiaux ont connu de sérieux problèmes de trésorerie. En plus de cela, en France, on connaît des soucis financiers dus aux droits télévisuels. Pour rendre leur championnat plus attractif et ainsi se montrer plus compétitives, les fédérations et les ligues réfléchissent à changer leur format.

La suite après cette publicité

Au milieu de l'année qui vient de se dérouler, certains grands clubs européens ont essayé de faire sécession de l'Union européenne des associations de football (UEFA) en tentant de créer la Super Ligue, une sorte de ligue fermée assurant des revenus (en tout cas l'assurance de revenus) bien supérieurs à ce que propose l'instance européenne.

La Serie A bientôt à 18 ?

Mais ce n'est pas tout puisque dans les instances nationales aussi, on commence à penser à remodeler les championnats. Ainsi, en France on va repasser à 18 clubs dans l'élite à partir de la saison 2023-2024. En Italie on devrait très rapidement prendre le même chemin si on en croit les informations de La Gazzetta dello Sport de mardi matin.

En effet, Gabriele Gravina, le grand patron de la fédération italienne (FIGC) doit présenter un plan (qui devra ensuite être validé par la Serie A). Celui-ci comprend un nouveau championnat avec 18 équipes pour l'élite transalpine. Ensuite deux modèles s'opposent. Soit un système avec des playouts pour la descente et des playoffs pour le titre de champion, soit simplement avec des playouts comme ce qu'il se passe en France. Le monde du football est en train de changer.