Antonio Rüdiger voulait rejoindre Tuchel au PSG

L’histoire aurait sans doute été bien différente. Titulaire indiscutable au Real Madrid où il est arrivé en 2021 en provenance de Chelsea, Antonio Rüdiger a remporté la Ligue des Champions avec les Blues sous les ordres de Thomas Tuchel. Une arrivée qui a tout changé pour le défenseur. Ce dernier a confié dans un entretien à Goal.com qu’il souhaitait quitter le club anglais lorsque les choses se passaient mal avec Frank Lampard. Il n’avait alors qu’un seul objectif : partir au PSG, alors dirigé par Tuchel.

«Je voulais vraiment partir. Je voulais aller au PSG avec Thomas Tuchel, c’était mon souhait. Mais ça ne s’est pas fait et six mois plus tard, Tuchel est arrivé à Chelsea en provenance du PSG. Ensuite, nous avons gagné la Ligue des Champions ensemble . Ça devait probablement se passer comme ça» plaisante le défenseur de 30 ans, qui garde un excellent souvenir du technicien. «J’ai eu beaucoup de bons entraîneurs. Si je devais en choisir un maintenant, ce serait Thomas Tuchel. Je m’entendais particulièrement bien avec lui. Son caractère honnête me convenait. Je m’intègre bien dans son idée du football et il m’a aussi beaucoup apprécié en tant que personne.»