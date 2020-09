Journal du Mercato : le FC Barcelone dégraisse à tout va !

La suite après cette publicité

En France :

On commence ce journal du mercato à l'Olympique de Marseille qui est train de trouver son bonheur dans sa quête d'un buteur. En effet, les Phocéens sont sur le point de recruter Luis Henrique, jeune attaquant prometteur de 18 ans qui évolue à Botafogo. Le joueur doit arriver à Marseille dans les prochains jours pour parapher un contrat de 5 ans. L'OM va débourser 10 M€ dans ce transfert. Chez l'autre Olympique, c'est en défense que cela s'agite. En effet, l'OL voit le Torino s'intéresser de près à Joaquim Andersen. Après la demande de prêt de Valence, refusée par l'OL, le club turinois a proposé un prêt payant de 3 M€ et une option d'achat de 17 M€ à l'écurie rhodanienne. Affaire à suivre... Le Stade Rennais n'en a pas terminé avec son mercato. D'ici la fermeture du marché des transferts, le club breton pourrait perdre Mbaye Niang. Le Sénégalais aurait demandé à être prêté en Angleterre et ferait tout pour rejoindre West Bromwich Albion, d'après la presse anglaise.

À l'étranger :

On file de l'autre des Pyrénées, pour notre focus du jour où c'est décidément le FC Barcelone qui se montre très actif. Depuis plusieurs jours, le Barça multiplie les départs pour renflouer ses caisses, et ainsi peut-être enregistrer quelques arrivées. Le club catalan entre désormais dans la phase finale de son dégraissage. C'est désormais officiel, le premier à faire ses valises est Moussa Wagué qui prend la direction de la Grèce. Le PAOK Salonique lui faisait les yeux doux, et a réussi à obtenir son prêt pour la saison à venir. De son côté, Arturo Vidal est bel et bien en partance pour l'Inter. Le transfert du Chilien doit être officialisé ce lundi contre un chèque d'1 M€. Junior Firpo pourrait lui aussi quitter la Catalogne d'ici la fin du mercato. L'Atalanta s'intéresse particulièrement à son profil, et serait entrée en négociations avec l'écurie blaugrana. Toujours au poste de latéral, Nelson Semedo n'est plus qu'à un pas de prendre la direction de la Premier League et ainsi rejoindre Wolverhampton. Les Wolves devraient conclure l'opération autour de 35 M€. Autre dossier chaud, celui de Luis Suarez ! Et c'est un nouveau rebondissement. Pressenti pour rejoindre la Juventus, l'Uruguayen devrait plutôt aller à l'Atlético de Madrid où l'attaquant dispose d'un accord contractuel avec les Colchoneros. Le Barça va libérer Suarez de sa dernière année de contrat, lui permettant de s'engager libre avec le club madrilène. L'autre grosse information concernant le Barça mène à Riqui Puig, poussé vers la sortie par Ronald Koeman. Le Barça aimerait l'envoyer à l'Ajax Amsterdam, sous la forme d'un prêt, mais le joueur lui veut rester pour gagner sa place dans l'équipe. En revanche, Jean-Clair Todibo lui veut partir ! Et d'après nos informations, deux clubs auraient fait connaître leurs intentions de le signer. Il s'agit du Stade Rennais et du Napoli. Des clubs allemands sont aussi intéressés, mais n'ont pas encore fait savoir aux Blaugranas qu'ils voulaient Todibo. Toujours, d'après nos informations, les dirigeants catalans devraient se montrer moins gourmands que prévu, et accepteront des offres inférieures aux 25 M€ initialement demandés. Pour se renforcer en défense, Éric Garcia est toujours espéré par la direction barcelonaise. Pour l'instant, Manchester City a refusé une première offre et campe sur ses positions. Le club mancunien ne veut pas entendre parler d'un départ à moins de 20 M€. Mais il ne reste plus qu'une année de contrat au jeune défenseur, et les Skyblues pourraient finir par craquer.

Toujours en Espagne mais à Madrid, le Real s'est vu proposer les services d'Edinson Cavani, libre depuis son départ du Paris Saint-Germain. Les Merengues prendraient en compte cette option pour dénicher un suppléant à Karim Benzema. En Italie, la Juventus a peut-être enfin son trouvé son numéro 9 ! Et c'est un joueur que la Vieille Dame connaît bien puisqu'il s'agit d'Alvaro Morata. L'Espagnol serait proche de retourner en Serie A. Il s'agirait d'un prêt payant de 10 M€, avec une option d'achat fixée à 55 M€ ! Affaire à suivre... Libre de tout contrat depuis son expérience au Qatar, à Al-Duhail, Mario Mandzukic devrait rebondir en Russie. Selon Sport Express, le Croate signerait un contrat de deux ans assorti d'un salaire annuel de 2,8 M€.

Officiels :

Tyrone Mings prolonge avec Aston Villa. Défenseur central des Villans depuis 2019 et son achat contre 22,3 M€, le joueur vient de prolonger d'un an. Il est désormais lié avec le club de Birmingham jusqu'en 2024. Et puis, Alex Runarsson quitte la France et Dijon pour s'engager avec Arsenal. Le gardien international islandais a paraphé un contrat de quatre ans avec les Gunners.