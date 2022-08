LdC : le calendrier est connu pour le PSG et l'OM

Après le tirage au sort jeudi dernier, le calendrier des phases de poules est désormais connu. Pour rappel, le Paris Saint-Germain affrontera la Juventus, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. La phase aller commencera dès le mardi 6 septembre, le PSG recevra la Juventus au Parc des Princes à 21 h. Le second match sera le 14 septembre en Israël (21h) et le dernier à Lisbonne le 5 octobre (21h).

L'Olympique de Marseille de son côté jouera contre Tottenham, le Sporting CP et l'Eintracht Francfort. Les Olympiens se déplaceront pour le premier match de la phase aller à Londres. Un match difficile face à Tottenham le 7 septembre à 21h. Puis deux réception à l'Orange Vélodrome, la première face à Francfort le 13 septembre (21h), puis le Sporting Portugal le 4 octobre (18h45).

Le calendrier du PSG :

6 septembre (21h) : Paris Saint-Germain – Juventus

14 septembre (21h) : Maccabi Haïfa – Paris Saint-Germain

5 octobre (21h) : Benfica – Paris Saint-Germain

11 octobre (21h) : Paris Saint-Germain – Benfica

25 octobre (21h) : Paris Saint-Germain – Maccabi Haïfa

2 novembre (21h) : Juventus – Paris Saint-Germain

Le calendrier de l’OM :

7 septembre (21h) : Tottenham – Olympique de Marseille

13 septembre (21h) : Olympique de Marseille – Eintracht Francfort

4 octobre (18h45) : Olympique de Marseille – Sporting Portugal

12 octobre (21h) : Sporting Portugal - Olympique de Marseille

26 ocotbre (21h) : Eintracht Francfort – Olympique de Marseille

1er novembre : Olympique de Marseille - Tottenham