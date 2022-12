Séville FC : Isco s'est embrouillé avec le directeur sportif Monchi

La suite après cette publicité

Malgré beaucoup de temps de jeu en 19 matches après son arrivée cet été à Séville, Isco (30 ans) pourrait déjà plier bagage, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024. C'est la petite bombe du matin arrive d'Espagne et du quotidien Marca. Une discussion musclée entre le directeur sportif Monchi et l'ancien milieu de terrain du Real Madrid aurait se serait déroulée... et il y aurait eu un peu plus que quelques mots échangés.

Cette séquence vaudrait une porte de sortie à Isco du club andalou actuellement 18e de Liga. Le torchon brûle et l'institution se dit prête à prendre les décisions qu'il faudra, afin d'avoir l'effectif le plus apaisé possible pour se maintenir. Julen Lopetegui était l'une des raisons de sa venue. Son départ l'a donc affecté et pas arrangé les choses.