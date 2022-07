PSG : Christophe Galtier évoque la hiérarchie des gardiens

La suite après cette publicité

Christophe Galtier, nouvel entraîneur du Paris-saint-Germain, s'est exprimé sur le choix du gardien n°1 pendant la conférence de presse de présentation ce mardi. Avant la rencontre face aux médias, Christophe Galtier n'a pas encore rencontré les joueurs. Mais une chose est sûre, il a une idée précise quant à la hiérarchie qu'il va établir pour ce poste.

Sans revenir sur ce qu'il s'est passé l'an dernier pendant l'ère Pochettino, le coach français a exprimé sa vision des choses à ce sujet. « Je vais les rencontrer très rapidement. J'ai vu la gestion qu’il y a eue sur nos deux gardiens, je n’ai pas à la commenter. J’ai par principe de toujours avoir un numéro 1 et un numéro 2. Mais ce numéro 2 peut passer numéro 1. Mais de savoir leur position dans l'équipe, c’est plus simple pour eux. Et pour moi, c'est plus simple dans la gestion des joueurs. » Reste à savoir qui sera le choix n°1 entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.