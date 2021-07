OL : une offre de 30 M€ pour Bruno Guimarães ?

Après avoir officialisé sa troisième recrue du mercato estival avec Ben White, défenseur anglais en provenance de Brighton, Arsenal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et compte bien renforcer un peu plus son effectif en vue de la saison prochaine. Ainsi, selon les informations de GloboEsporte, les Gunners auraient fait de Bruno Guimarães une cible prioritaire. Actuellement aux Jeux Olympiques avec le Brésil et sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain âgé de 23 ans pourrait se laisser tenter par un nouveau projet en Premier League.

Toujours selon le média brésilien, Arsenal serait même prêt à offrir 30 M€ au club rhodanien pour s'attacher les services du natif de Rio de Janeiro. Une offre jugée insuffisante pour l'OL qui ne serait pas vendeur à moins de 40 M€. Acheté 20 M€ début 2020 en provenance de l'Athletico Paranaense, Bruno Guimarães sort d'une saison pleine avec les Gones (3 buts et 2 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues). Un feuilleton qui ne fait que commencer ?