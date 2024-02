Mais où est donc passé Ansu Fati ?

Il y a quelques années encore, avant l’explosion de Pedri, les apparitions de Warren Zaïre-Emery, de Jamal Musiala, de Lamine Yamal ou la confirmation de Jude Bellingham, Ansu Fati était probablement le plus gros prospect de la planète. Après des débuts étincelants avec l’équipe première du FC Barcelone, et rapidement devenu international espagnol, il était le successeur désigné de Lionel Messi. Seulement, les blessures, et pas des moindres, se sont glissées sur son chemin et ont considérablement freiné sa progression.

La suite après cette publicité

Relégué au statut de remplaçant au FC Barcelone, il s’en est allé direction Brighton cet été. Un pari intéressant, puisque l’Espagnol rejoignait ainsi une équipe particulièrement offensive et réputée pour sa façon de jouer, dans un contexte où la concurrence serait moindre. Ses débuts avec Brighton ont été assez encourageants, sans être brillants pour autant. Il avait notamment marqué face à Manchester City en octobre, et marqué dans les deux rencontres des Seagulls face à l’Ajax en Europa League.

À lire

FC Barcelone : Deco fait le point sur le mercato

Il est tout juste de retour

9 rencontres de Premier League, dont une titularisation seulement… Avant une nouvelle blessure… Un pépin aux ischio-jambiers qui l’a tenu éloigné des terrains jusqu’à ce week-end, et son retour face à Crystal Palace, disputant quelques minutes lors de la victoire des siens face aux Londoniens (4-1). Un retour qui, on l’espère pour lui, sera définitif. Dans le même temps, il est encore question de son avenir. Sport précise que le joueur veut revenir à Barcelone en fin de saison, quelle que soit l’issue de cet exercice 2023/2024 pour lui.

La suite après cette publicité

Mais le Barça serait plutôt partisan d’une vente. Effectivement, dans une situation financière difficile, le club veut capitaliser sur la belle cote que conserve encore son attaquant pour récupérer 30 millions d’euros comme l’indique Sport. En Angleterre, Team Talk explique même que Liverpool est intéressé, alors qu’il n’est pas à exclure que Brighton tente de le conserver en cas de bonnes prestations sur cette deuxième partie de saison. Pour cela, il faudra que les blessures le laissent en paix…