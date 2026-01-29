Menu Rechercher
West Ham a une clause de rachat prioritaire pour Paqueta

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lucas Paqueta @Maxppp

Lucas Paqueta fait son grand retour à Flamengo. Après trois ans et demi passés à West Ham, le milieu offensif brésilien a été vendu au Mengão en échange de 42 M€. Aujourd’hui, ESPN Brésil nous apprend les dessous financiers de l’affaire.

Ainsi, le club carioca paiera la somme sur 24 mois : un premier versement de 15 M€ puis trois autres de 9 M€. Enfin, West Ham a obtenu dans le contrat une priorité de rachat. En clair, si une offre est faite à Flamengo pour le milieu de terrain, l’équipe anglaise doit en être informée et a la priorité pour égaler ou couvrir ce montant.

Pub. le - MAJ le
