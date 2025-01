La colère des supporters du Stade Rennais en tribunes

C’est la crise au Stade rennais. Malgré l’arrivée de Jorge Sampaoli sur leur banc de touche, les Bretons pointent à la 14e place du classement de Ligue 1. Pire : les pensionnaires du Roazhon Park sont sur une série de trois défaites consécutives, la dernière étant probablement la plus marquante. Les Rouges et Noirs ont pris la porte dès les seizièmes de finale de la Coupe de France contre Troyes, en difficulté en Ligue 2. Face à ces résultats catastrophiques, les supporters se sont exprimés.

Alors que Rennes reçoit Brest ce samedi à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, plusieurs banderoles ont été déployées dans les tribunes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les messages qui y étaient inscrits étaient assez clairs. Durant l’échauffement, on pouvait lire dans les travées de l’enceinte : « Vous ne valez rien, pas même notre soutien ». Puis, les signes de mécontentement ont défilé tout au long de la première période : « Vous arrivez encore à vous regarder dans un miroir ? Car nous on ne peut plus vous voir ! », pouvait-on lire sur l’une d’entre elles, ou encore « On dépense des millions et on n’a toujours pas la moindre émotion. » Ambiance glaciale.