Ligue 1 : les trois nommés pour le trophée du joueur du mois de septembre

La saison 2024/2025 a démarré et le temps des récompenses aussi. Ce lundi, l’UNFP a dévoilé les trois premiers joueurs nommés de la saison pour le titre honorifique de joueur du mois. Et pour ce mois de septembre, les trois meilleurs buteurs du championnat ont été sélectionnés, à savoir Bradley Barcola (6 buts), Jonathan David et Mason Greenwood (5 buts).

«Les trophées UNFP du joueur du mois font leur grand retour ce mardi, avec une nouvelle saison 2024/2025 qui s’annonce en tout point passionnante. Et pour ce premier vote de la saison, Bradley Barcola (PSG), Jonathan David (Lille) et Mason Greenwood (Marseille) sont en lice pour remporter le trophée du mois de septembre», indique l’UNFP dans son communiqué.