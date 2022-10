CdM 2022 : l'émir du Qatar répond aux critiques

L'émir Tamim bin Hamad Al Thani regrette que « depuis l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, le pays soit la cible de campagnes de diffamation et de critiques sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi ». Ce dernier a tenu ces propos publiquement devant l'assemblée consultative du Qatar. En effet, les conditions écologiques et les conditions de travail des ouvriers entre autres sont remises en cause et très décriées autour de cet évènement qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain.

Il ajoute d'ailleurs : « accueillir la Coupe du monde intègre plusieurs éléments qui forment les composantes de la crédibilité et de la capacité à influencer positivement, cela se manifeste en acceptant le défi et en l'intégrant dans nos projets nationaux et nos plans de développement (...) Poursuivons le travail pour élever haut le nom de la nation, et ouvrons nos bras pour accueillir tout le monde afin que le monde puisse être témoin de l'hospitalité chaleureuse et de la générosité des Qataris. »

