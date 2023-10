PSG-Strasbourg : Fabian Ruiz pas satisfait malgré la victoire

Pour son grand retour après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur une faible équipe de Strasbourg au Parc des Princes ce samedi (3-0). Critiqué pour son rendement depuis son arrivée dans la capitale, Fabian Ruiz a été l’un des artisans de cette belle victoire parisienne. Le milieu de terrain espagnol a notamment parachevé sa prestation XXL en inscrivant le dernier but des Rouge et Bleu. Une belle manière de se mettre en avant alors que le choc contre l’AC Milan en Ligue des Champions se rapproche tout doucement.

Après le succès du PSG, Fabian Ruiz s’est d’ailleurs arrêté au micro du diffuseur de la rencontre. Et le joueur de 27 ans n’était pas complètement satisfait de la prestation globale de son équipe. «On a bien travaillé, c’est important d’avoir trois points après la trêve internationale. Ça n’était pas un grand match mais la dynamique est bonne. Il faut encore nous améliorer et maintenant on pense au prochain match qui arrive», a rappelé le milieu de terrain parisien. Le PSG est désormais tourné vers sa prochaine échéance européenne !