OM : trois arrivées dans la cellule de recrutement

Le gros travail de Pablo Longoria continue en interne. Bien avant de prendre le poste de président de l’OM, Longoria avait décidé de reconstruire presque toute la cellule de recrutement de la cité phocéenne. Et ces dernières semaines, tout s’accélère. Selon les informations de La Provence, l’OM va accueillir trois nouveaux scouts : Sergio Santomé, Mathieu Seckinger et Benjamin Brat.

Les trois hommes sont des expérimentés du milieu pour avoir notamment travaillé à Valence pour le premier, à Manchester United pour le second et à Nancy pour le dernier. Ils devraient être sous la direction de David Friio, bras droit de Pablo Longoria et qui prend de plus en plus de poids en interne. Ces arrivées viennent compenser le licenciement de plusieurs membres de l’ancienne cellule de recrutement. La reconstruction du Marseille version Longoria (34 ans) continue.