CdM : le président de la CAF voit une sélection africaine en finale de l’édition 2026

Le parcours historique du Maroc cet automne, premier demi-finaliste africain et arabe en Coupe du Monde, a donné des idées au président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe. Le dirigeant du football du Berceau de l’Humanité se mouille et est « convaincu qu’une sélection du continent peut atteindre la finale de la Coupe du monde en 2026 », prévue chez le trio Canada - Etats-Unis - Mexique. Le patron sud-africain est également revenu sur l’épopée des Lions de l’Atlas, qui devrait générer plus d’ambitions chez les autres sélections africaines.

« Le Maroc a ouvert la porte en se hissant en demi-finales voilà quelques jours, lors de l’édition 2022. L’objectif principal de la CAF est qu’une nation africaine remporte la Coupe du monde et cet objectif est vivant et à portée de main. (…) Au moins dix nations africaines sont capables de concourir au plus haut niveau et remporter le titre suprême, pourquoi pas dans quatre ans, lors de l’édition co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, dans une Coupe du monde 2026 à quarante-huit pays », a-t-il expliqué en conférence de presse organisée à Johannesburg (Afrique du Sud).

