MU : la surprenante raison qui a poussé Cristiano Ronaldo à déménager

Cristiano Ronaldo ne dort pas très bien depuis son retour à Manchester United. Si le Portugais est très heureux d’être revenu chez les Red Devils, il est dérangé à son domicile par des moutons, ce qui l’a forcé à déménager, rapporte The Sun.

La suite après cette publicité

En effet, une source du tabloïd anglais rapporte que « bien que la propriété soit magnifique et qu'elle soit nichée dans des champs vallonnés et des bois, elle était également proche de moutons qui sont très bruyants tôt le matin. » À noter que leur maison était également située proche d’un sentier public et d’une route, qui permettaient de voir Ronaldo et sa petite famille chez eux.